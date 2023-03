Pd, un?’accoglienza diffusa ma non troppo (Di mercoledì 22 marzo 2023) La neo segretaria del Pd Elly Schlein è favorevole a un’accoglienza «senza se e senza ma». Anche se persino le «regioni rosse» che erano a favore dei porti aperti e contro i blocchi navali hanno iniziato a protestare, passando rapidamente dalla parola d’ordine «aiutiamo i profughi» a «aiutiamoli, ma a casa di qualcun altro» Caro direttore, nel nostro Paese ci sono regioni nelle quali la maggioranza della popolazione è a favore di una migrazione libera, senza gli ostacoli e i freni creati dall’attuale governo (penso per esempio a Emilia-Romagna, Toscana, Campania). Invece altre regioni, egoisticamente, preferiscono limitare gli arrivi e qui gli immigrati sono sopportati a fatica. Personalmente sono convinto che gli extracomunitari si troverebbero più a loro agio nelle prime, a contatto con persone meglio disposte nei loro confronti. Mi chiedo quindi se non sia ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) La neo segretaria del Pd Elly Schlein è favorevole a«senza se e senza ma». Anche se persino le «regioni rosse» che erano a favore dei porti aperti e contro i blocchi navali hanno iniziato a protestare, passando rapidamente dalla parola d’ordine «aiutiamo i profughi» a «aiutiamoli, ma a casa di qualcun altro» Caro direttore, nel nostro Paese ci sono regioni nelle quali la maggioranza della popolazione è a favore di una migrazione libera, senza gli ostacoli e i freni creati dall’attuale governo (penso per esempio a Emilia-Romagna, Toscana, Campania). Invece altre regioni, egoisticamente, preferiscono limitare gli arrivi e qui gli immigrati sono sopportati a fatica. Personalmente sono convinto che gli extracomunitari si troverebbero più a loro agio nelle prime, a contatto con persone meglio disposte nei loro confronti. Mi chiedo quindi se non sia ...

