Pd | Schlein in alto mare Ancora scintille per i capigruppo | salta l’accordo | “Ci siamo incartati”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Pd in. Non c’èun accordo nel Pd sui. E slitta la convocazione dei parlamentari dem dopo il tentativo di accelerazione di ieri; quando in Transatlantico si puntava su assemblee già riunite nella giornata di oggi, prima della partenza di Ellyper Bruxelles per il vertice Pse in vista del Consiglio Ue. Nulla di fatto. Da settori della maggioranza dem si fa sapere che le intenzioni al momento non sono cambiate: ovvero la preferenza è per presidenti dei gruppi entrambi vicini alla segretaria: Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga, già esponente di Areadem di Dario Franceschini, alla Camera. Con tanti saluti a Serracchiani e Malpezzi. Pd, l’erasi apre con le solite guerre per le poltrone Uno schema su cui però non ...