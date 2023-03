Pd, Schlein difende gli imbrattatori di Firenze "Stanno chiedendo solo di ascoltare la scienza" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Elly Schlein comincia a indicare la sua linea politica e lo fa schierandosi in maniera esplicita a favore degli attivisti di "Ultima Generazione" che hanno imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze, con l'intervento del sindaco Nardella dei dem che ha "placcato" uno di quei ragazzi, che ha fatto il giro del mondo. La segretaria del Pd sceglie la trasmissione di Cattelan per esprimere la sua opinione sull'episodio. "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, - dice Schlein - non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci sono intorno a 400 mila imprese che Stanno innovando, l’economia ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ellycomincia a indicare la sua linea politica e lo fa schierandosi in maniera esplicita a favore degli attivisti di "Ultima Generazione" che hanno imbrattato Palazzo Vecchio a, con l'intervento del sindaco Nardella dei dem che ha "placcato" uno di quei ragazzi, che ha fatto il giro del mondo. La segretaria del Pd sceglie la trasmissione di Cattelan per esprimere la sua opinione sull'episodio. "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, - dice- non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna.dila. La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci sono intorno a 400 mila imprese cheinnovando, l’economia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ingiandi_d : La Schlein 'difende' gli eco-vandali. E Renzi la gela così - sconnesso_ : Sallusti : 'La sinistra degli ORRORI. Dopo borsegg., scafisti, trafficanti, uteri in affitto, spacciatori, occupan… - 24Mattino : La #Russia nelle mani di #XiJinping; Meloni in Parlamento si difende e attacca; dalla Lega avviso anti-guerra al pr… - ragusaibla : La Schlein 'difende' gli eco-vandali. E Renzi la gela così - FigliContesi_21 : RT @marioadinolfi: Mi sono scontrato in tv con la “nuova sinistra” alla Elly Schlein: la delegata Pd di Sala che trascriveva il falso all’a… -