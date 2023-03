**Pd: domani 'esordio' Schlein a summit Pse, stasera vede eurodeputati dem** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sarà un ritorno dopo gli anni da europarlamentare ma anche un 'esordio' come segretaria del Pd al summit Pse. Elly Schlein da stasera sarà a Bruxelles dove incontrerà gli eurodeputati dem. domani invece parteciperà al pre-vertice dei socialisti europei in preparazione del Consiglio europeo. L'incontro avrà come focus la situazione economica, la crisi migratoria e l'Ucraina. Temi sui quali il Pd ha espresso la sua linea anche nelle risoluzioni presentate in Parlamento per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Sui migranti si chiede che "si intraprenda ogni azione finalizzata a favorire la revisione, in tempi brevi, del Patto su migrazione e asilo" per una politica comune europea nella "gestione dei flussi migratori" ispirata "ai principi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sarà un ritorno dopo gli anni da europarlamentare ma anche un '' come segretaria del Pd alPse. Ellydasarà a Bruxelles dove incontrerà glidem.invece parteciperà al pre-vertice dei socialisti europei in preparazione del Consiglio europeo. L'incontro avrà come focus la situazione economica, la crisi migratoria e l'Ucraina. Temi sui quali il Pd ha espresso la sua linea anche nelle risoluzioni presentate in Parlamento per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Sui migranti si chiede che "si intraprenda ogni azione finalizzata a favorire la revisione, in tempi brevi, del Patto su migrazione e asilo" per una politica comune europea nella "gestione dei flussi migratori" ispirata "ai principi di ...

