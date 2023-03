Pd, cinque candidati per un posto da segretario provinciale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. Sono in cinque a giocarsi la poltrona di segretario provinciale del Pd. Il mandato di Davide Casati è infatti scaduto e lo statuto Pd esclude i doppi incarichi. Per questo, vista anche l’assenza di un vicesegretario, c’è chi vorrebbe che il congresso fosse convocato subito, anziché in autunno. Un’ipotesi caldeggiata dai sostenitori di Bonaccini, ma sulla quale frenano i sostenitori della nuova segretaria, convinti di potersela giocatore con più forza dopo aver raccolto i nuovi tesserati che nei prossimi mesi entreranno a sostegno della Schlein. Chiaro che la scelta dipenderà anche dai nuovi equilibri decisi dal partito, alla luce dell’esito delle primarie che hanno visto trionfare Elly Schlein, oggi nuova segretaria del partito a livello nazionale. I rumors raccontano di ben cinque presunti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. Sono ina giocarsi la poltrona didel Pd. Il mandato di Davide Casati è infatti scaduto e lo statuto Pd esclude i doppi incarichi. Per questo, vista anche l’assenza di un vice, c’è chi vorrebbe che il congresso fosse convocato subito, anziché in autunno. Un’ipotesi caldeggiata dai sostenitori di Bonaccini, ma sulla quale frenano i sostenitori della nuova segretaria, convinti di potersela giocatore con più forza dopo aver raccolto i nuovi tesserati che nei prossimi mesi entreranno a sostegno della Schlein. Chiaro che la scelta dipenderà anche dai nuovi equilibri decisi dal partito, alla luce dell’esito delle primarie che hanno visto trionfare Elly Schlein, oggi nuova segretaria del partito a livello nazionale. I rumors raccontano di benpresunti ...

