Pattinaggio: Mondiali, Conti e Macii terzi dopo il programma corto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Saitama, 22 mar. - (Adnkronos) - Alla Super Arena di Saitama è cominciata l'edizione 2023 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura. Ad aprire l'appuntamento iridato sono state le coppie di artistico, che hanno mandato in scena il programma corto. Per l'Italia sono scesi sul ghiaccio i freschi campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), i quali partivano con credenziali nella rincorsa alla medaglia di bronzo. L'obiettivo si conferma alla portata, poiché la coppia azzurra ha pattinato un corto di altissimo profilo, ritoccando di quasi tre punti il primato personale. Va rimarcato come, per la prima volta in carriera, abbiano superato la soglia dei 40 punti sul fronte tecnico. Gli italiani si sono attestati in terza posizione (73.24), precedendo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Saitama, 22 mar. - (Adnkronos) - Alla Super Arena di Saitama è cominciata l'edizione 2023 dei Campionatididi figura. Ad aprire l'appuntamento iridato sono state le coppie di artistico, che hanno mandato in scena il. Per l'Italia sono scesi sul ghiaccio i freschi campioni d'Europa Sarae Niccolò(Icelab), i quali partivano con credenziali nella rincorsa alla medaglia di bronzo. L'obiettivo si conferma alla portata, poiché la coppia azzurra ha pattinato undi altissimo profilo, ritoccando di quasi tre punti il primato personale. Va rimarcato come, per la prima volta in carriera, abbiano superato la soglia dei 40 punti sul fronte tecnico. Gli italiani si sono attestati in terza posizione (73.24), precedendo di ...

