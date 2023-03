Pattinaggio artistico | una meravigliosa Sakamoto vince lo short ai Mondiali 2023 Gutmann passa il taglio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Una Kaoriin forma magistrale ha vinto con ampio merito loprogram ai Campionatidi, rassegna in scena questa settimana alla Super Arena di Saitama, scavando un solco importante sulle principali avversarie. Dopo una stagione costellata da alti e bassi la nativa di Kobe ha messo letteralmente la quinta nell’occasione più importante, ammaliando il pubblico di casa con un programma lontanissimo dalla sua comfort zone, pattinato sulle musiche di Janet Jackson, ma eseguito in modo delizioso e con piglio connte. Straordinario il parco qualitativo degli elementi di salto, cominciato con un doppio axel da poesia e proseguito con un triplo lutz splendidamente eseguito e con la solida combinazione triplo flip/triplo toeloop ...

La coppia azzurra di pattinaggio artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii è al terzo posto della classifica dopo il programma corto che ha aperto il programma dell'edizione 2023 dei Mondiali di pattinaggio di figura. Sara Conti e Niccolò Maccii (campioni europei in carica) partono con un terzo posto ai Mondiali di pattinaggio artistico iniziati oggi a Saitama (Giappone). La coppia azzurra nello short program ha ottenuto il punteggio più alto della carriera: per loro 73.24 punti (40.47, 32.77). Alla Super Arena di Saitama è cominciata l'edizione 2023 dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura. Ad aprire l'appuntamento iridato sono state le coppie di pattinaggio artistico.

Splendida prova di Sara Conti e Niccolò Macii nel programma corto dei Mondiali di pattinaggio: con il terzo punteggio sono in corsa per una medaglia che si deciderà nella prova successiva. Da mercoledì 22 marzo a sabato 25, sul ghiaccio della Super Arena di Saitama, in Giappone, l'appuntamento più rilevante della stagione del pattinaggio artistico.