Partito dal Sannio alla conquista degli 'States': entra tra i 'Top Italian Restaurants' del Gambero Rosso (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un riconoscimento di rango internazionale per il ristoratore sannita Danilo Mongillo e il suo ristorante statunitense 'Strega' che si è aggiudicato 2 forchette e 2 spicchi del Gambero Rosso anche dopo essere stato costretto alla chiusura a causa del Covid ed aver riaperto i battenti a metà del 2021, ma ancora più forte e determinato di prima, come il riconoscimento conquistato nelle scorse ore ha dimostrato Nella cittadina di Milford, stato del Connecticut, infatti c'è lo 'Strega Restaurant' nato nel 2016 da un'idea di Danilo Mongillo, un cuoco e pizzaiolo con oltre 20 anni di esperienza che nel 2014 partendo da Puglianello si è trasferito in America per avviare il suo nuovo progetto imprenditoriale e conquistare i palati statunitensi.

