“Parità che genera” | le imprese inclusive fatturano il 23% in più

Ormai 75 anni fa le donne facevano il loro ingresso in Parlamento. Da quel grande passo di civiltà in avanti, di riconoscimento per metà della popolazione italiana, le cose sono cambiate, in meglio per fortuna, anche se i gradini da salire per assistere a una vera equità nel mondo istituzionale, lavorativo, aziendale sono ancora tanti. Da questa consapevolezza è nato lo spunto per l'evento "Parità che genera" organizzato dall'onorevole Elena Bonetti e da Comin & Partners. Il divario di genere in politica e nelle imprese; il vantaggio, anche economico, di certificare la Parità; l'inclusione che stimola l'innovazione e porta maggiori profitti; gli strumenti dal pubblico per sanare gli squilibri ancora esistenti: questi i temi attorno ai quali si è sviluppato il dibattito organizzato dall'ex ministra delle Pari opportunità.

