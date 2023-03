Parigi 2024 | Putin e Xi Jinping in coro | “No alla politicizzazione nello sport Plauso al Cio su ipotesi atleti neutrali”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) I Giochi Olimpici diprendono forma, ma la questione se far partecipare glidella Russia ancora tiene e terrà banco anche in futuro in prossimità dei giochi. Nelle scorse ore si è svolto l’incontro fra il leader della Russia Vladimire il leader della Cina Xiper le questioni che riguardano la guerra, ma non solo. Fra i temi i due leader hanno discusso anche della, facendo un grossoal Cio. Questa la nota condivisae da Xi: “Le parti accolgono con favore le iniziative e le decisioni rilevanti del Comitato olimpico internazionale e del Consiglio olimpico dell’Asia (OCA), che sostengono congiuntamente i valori olimpici” – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sinneristi1 : RT @quindicizero: ATP Tour ha appena pubblicato il calendario del 2024 ma c'è un dettaglio che fa discutere. Nella stessa settimana delle… - sportface2016 : #CIO, il 28 marzo a #Losanna si discuterà lo status di atleti russi e bielorussi - quindicizero : ATP Tour ha appena pubblicato il calendario del 2024 ma c'è un dettaglio che fa discutere. Nella stessa settimana… - FrancescNardi : Vengo dal futuro con la polemica dell'estate 2024 su Sinner che salta i Giochi di Parigi per giocare Montreal e i p… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Parigi 2024 - Scelti gli impianti di allenamento di Azzurre e Azzurri in caso di Qualificazione alle pros… -

Il torneo capitolino, in programma dall'8 al 19 maggio, si configurerà dunque come uno dei ... un nuovo calendario estivo per via del torneo olimpico di(27 luglio - 4 agosto), la seconda ...LAURAPAUSINI WORLD TOUR 2023/prenderà il via a dicembre da Roma (la data zero sarà l'8 ... Sarà poi in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles,, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (...Il Comitato Olimpico Internazionale è pronto a discutere il tema della solidarietà all' Ucraina , delle sanzioni contro Russia e Bielorussia e lo status degli atleti di questi due Paesi. L'...

Parigi 2024: cosa è l'iQFOiL, la nuova classe Olimpica di vela che ... Olympics

"I letti non erano comodi, qualcuno ha dormito a terra", scherza in radiovisione su RTL 102.5 News. "Vorrei fare le Olimpiadi di Parigi 2024, ora c'è tanta attesa. Vorrei vincere e dare il meglio di ...Ravenna, 22 marzo 2023 – I fan di Laura Pausini non dimenticheranno facilmente questa giornata: dopo il matrimonio a sorpresa (video) con il chitarrista Paolo Carta arriva anche l’attesissimo del ...