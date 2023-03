Papa “L'acqua va preservata, non sia motivo di guerre” (Di mercoledì 22 marzo 2023) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “L'acqua non può essere oggetto di sprechi, abusi o motivo di guerre, ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell'Udienza generale, in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua.“Prego per il buon esito dei lavori e auspico che l'importante evento possa accelerare le iniziative in favore di quanti soffrono la scarsità di acqua, di questo bene primario”, ha sottolineato il Pontefice in merito alla II Conferenza sull'acqua dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si tiene a New York fino al 24 marzo. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “L'non può essere oggetto di sprechi, abusi odi, ma vaa beneficio nostro e delle generazioni future”. Lo ha dettoFrancesco, al termine dell'Udienza generale, in occasione della Giornata Mondiale dell'.“Prego per il buon esito dei lavori e auspico che l'importante evento possa accelerare le iniziative in favore di quanti soffrono la scarsità di, di questo bene primario”, ha sottolineato il Pontefice in merito alla II Conferenza sull'dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si tiene a New York fino al 24 marzo. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'L'acqua non può essere oggetto sprechi o di abusi, o motivo di guerre, ma va preservata a beneficio nostro e delle… - vaticannews_it : #PapaFrancesco prega per il buon esito dei lavori della Conferenza @UN a New York nel giorno della… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Papa “L’acqua va preservata, non sia motivo di guerre” - - ItaliaNotizie24 : Papa “L’acqua va preservata, non sia motivo di guerre” - Italpress : Papa “L’acqua va preservata, non sia motivo di guerre” -