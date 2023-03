“Papa Francesco vuole mandare l’ex segretario di Benedetto XVI in Costa Rica: verso la nomina di padre Georg a nunzio apostolico” (Di mercoledì 22 marzo 2023) l’ex segretario di Benedetto XVI nunzio apostolico in Costa Rica? La nomina di Papa Francesco non c’è ancora, ma, secondo il sito spagnolo Religión Digital, la Segreteria di Stato avrebbe chiesto al governo del Paese latinoameRicano il gradimento per affidare la guida della nunziatura all’arcivescovo Georg Gänswein. Incarico ricoperto dal 2019 da monsignor Bruno Musarò che il 27 giugno prossimo rassegnerà le dimissioni al compimento dei 75 anni. La Chiesa del Costa Rica è afflitta da gravissimi scandali sessuali. Recentemente, la magistratura del Paese ha condannato la Conferenza episcopale nazionale e l’arcivescovo di San José, monsignor José Rafael ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)diXVIin? Ladinon c’è ancora, ma, secondo il sito spagnolo Religión Digital, la Segreteria di Stato avrebbe chiesto al governo del Paese latinoameno il gradimento per affidare la guida della nunziatura all’arcivescovoGänswein. Incarico ricoperto dal 2019 da monsignor Bruno Musarò che il 27 giugno prossimo rassegnerà le dimissioni al compimento dei 75 anni. La Chiesa delè afflitta da gravissimi scandali sessuali. Recentemente, la magistratura del Paese ha condannato la Conferenza episcopale nazionale e l’arcivescovo di San José, monsignor José Rafael ...

