Papa Francesco: udienza, 'senza lo Spirito Santo potremo fare soltanto pubblicità della Chiesa, non evangelizzare' (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Leggere o rileggere l'Evangelii nuntiandi", l'invito finale: "Io la leggo spesso, è il capolavoro di Paolo VI, e l'eredità che ha lasciato a noi è evangelizzare". Leggi su agensir (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Leggere o rileggere l'Evangelii nuntiandi", l'invito finale: "Io la leggo spesso, è il capolavoro di Paolo VI, e l'eredità che ha lasciato a noi è".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai giostrai: 'La vostra vocazione è seminare gioia'. Tutto questo ci ricorda “che non siamo fatti so… - GiorgiaMeloni : Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere un… - VincenzoFoti10 : RT @Agenzia_Italia: Papa Francesco ha citato l'acqua secondo il Cantico delle Creature di San Francesco 'la quale è molto umile preziosa et… - fisco24_info : Papa Francesco: 'Basta sprechi e abusi di acqua, non sia motivo di guerre': Il Pontefice prega per il buon esito de… -