Paolo Bargiggia a SuperNews: “Conte in Italia? Ecco gli scenari possibili. Le convocazioni di Mancini sono provocatorie” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cosa c’è di vero su questa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra per cui Conte andrà via dal Tottenham?“Questa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra l’ha fatta uscire il Telegraph: è uno scenario, ma certezze ancora non ce ne sono. Certo è che le dichiarazioni di Conte, che ha di fatto accusato i giocatori e in parte anche la società di essere dei perdenti, potrebbero certamente portare a questa soluzione. In Inghilterra hanno anche già parlato dell’allenatore ad interim che subentrerebbe, Ryan Mason, quindi questo è uno scenario possibile e da seguire. (…) Peraltro il tecnico prima di tornare in Italia per la sosta delle nazionali ha parlato col presidente Levy, specificando che le accuse non erano rivolte al club ma proprio ai giocatori”. Ci sono ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cosa c’è di vero su questa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra per cuiandrà via dal Tottenham?“Questa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra l’ha fatta uscire il Telegraph: è unoo, ma certezze ancora non ce ne. Certo è che le dichiarazioni di, che ha di fatto accusato i giocatori e in parte anche la società di essere dei perdenti, potrebbero certamente portare a questa soluzione. In Inghilterra hanno anche già parlato dell’allenatore ad interim che subentrerebbe, Ryan Mason, quindi questo è unoo possibile e da seguire. (…) Peraltro il tecnico prima di tornare inper la sosta delle nazionali ha parlato col presidente Levy, specificando che le accuse non erano rivolte al club ma proprio ai giocatori”. Ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo_Bargiggia : Una squadra spettacolo che onora il calcio italiano. ?????? @sscnapoli - davideroberti_ : ????La mia intervista a @Paolo_Bargiggia per @_SuperNews_: “#Conte in Italia? Ecco gli scenari possibili tra #Juve,… - LeclercInterN1 : @capuanogio Che vaciago sia un frustrato lo sapevamo, come che affonderà con i suoi padroni presto, molto presto. I… - onny_zed : @Paolo_Bargiggia L'anno scorso criticavano la Roma che ha vinto una coppetta da nulla... Loro vanno nella stessa co… - cinti_gian : @Paolo_Bargiggia Buongiorno Paolo, del caso Inter-juve, altro ieri, che ne pensi? Grazie mille. -