Paola Egonu non fa sconti al suo futuro | il VakifBank vince a Milano - Sport - Altri Sport

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L'opposto veneto, accolta in grande stile all'Allianz Cloud, domina entrambe le sfide e permette alla squadra turca di staccare il pass per le semifinali di Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Volley, Paola Egonu salta la seconda partita consecutiva in Turchia - OA_Sport : Volley, quanti punti ha segnato Paola Egonu alla sua prossima squadra? Show in Champions League contro Milano - - A_Di_Marino : Vero Volley fuori dalla Champions di #pallavolo il punto decisivo lo mette a segno Paola Egonu nella 'sua' Milano… - Eurosport_IT : MILANO ELIMINATA ?? La Vero Volley lotta con il cuore ma in semifinale di Champions League ci va il VakifBank Istan… - OA_Sport : Volley, Milano fa tremare il VakifBank e accarezza la rimonta in Champions League: Paola Egonu e compagne in semifi… -

torna in Italia, in quell' Allianz Cloud che con ogni probabilità sarà dalla prossima stagione la sua nuova casa , e contribuisce in maniera determinante alla qualificazione del VakifBank ...L'opposto veneto, accolta in grande stile all'Allianz Cloud, domina entrambe le sfide e permette alla squadra turca di staccare il pass per le semifinali di Champions ...Il futuro della Vero Volley Milano, in Europa, in Cev Champions League , passa da. Oggi la formazione italiana sfida, per il decisivo match di ritorno, le turche del VakifaBank Istanbul dove da questa stagione gioca proprio l'opposto.a Milano: ultima sfida da ...

Egonu elimina la sua Milano dalla Champions: il VakifBank si impone 3-2 Virgilio Sport

Paola Egonu non fa sconti al suo futuro: il VakifBank vince a Milano L'opposto veneto, accolta in grande stile all'Allianz Cloud, domina entrambe le sfide e permette alla squadra turca di staccare il ...Probabilmente Milano questa sera ha giocato ad un livello a cui non pensavano di poter giocare. MVP del match Paola Egonu 34 punti, di cui 3 ace e 3 muri, partita pazzesca condita però da 8 errori in ...