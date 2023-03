Palmeri: «Inter-Juventus, decisione del VAR è stata uno scandalo!» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il giornalista Tancredi Palmeri, in diretta sul canale Twitch di Tv Play, è tornato incredulo a parlare di quanto accaduto in Inter-Juventus in occasione del gol poi convalidato a Filip Kostic (vedi articolo). SCANDALO VAR ? Il giornalista Tancredi Palmeri, sul canale Twitch di Tv Play, è tornato a parlare di quanto accaduto con Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic in occasione del gol convalidato a Filip Kostic durante Inter-Juventus: «Questione Rabiot-Vlahovic-Var in Inter-Juventus? Quanto deciso con il fallo di mano di Dusan Vlahovic è stato uno scandalo e non c’è molto da girarci intorno. L’immagine frontale è una delle più semplici da vedere e da capire. Il VAR sicuramente l’ha vista. In ordine di priorità delle tante che vengono fatte vedere quella va ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il giornalista Tancredi, in diretta sul canale Twitch di Tv Play, è tornato incredulo a parlare di quanto accaduto inin occasione del gol poi convalidato a Filip Kostic (vedi articolo). SCANDALO VAR ? Il giornalista Tancredi, sul canale Twitch di Tv Play, è tornato a parlare di quanto accaduto con Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic in occasione del gol convalidato a Filip Kostic durante: «Questione Rabiot-Vlahovic-Var in? Quanto deciso con il fallo di mano di Dusan Vlahovic è stato uno scandalo e non c’è molto da girarci intorno. L’immagine frontale è una delle più semplici da vedere e da capire. Il VAR sicuramente l’ha vista. In ordine di priorità delle tante che vengono fatte vedere quella va ...

