(Di mercoledì 22 marzo 2023)per il campionato diA1 di: la regular season si avvia alla conclusione, in scena oggi la diciottesima ed ultima giornata, con le prime tre partite disputate alle 15.00. Arrivano i primi verdetti: l’RNperde in casa 11-7 con laTrieste ed è definitivamente retrocessa, mentre si salva il Como Nuoto con la vittoria di misura sul Brizz. In serata Plebiscito-Rapallo, domani invece alle 15.00 il big match tra Ekipe Orizzonte Catania e SIS Roma. Mercoledì 22 marzo Brizz Nuoto-Como Nuoto Recoaro 6-7 RN Florentia-Netafim Bogliasco 1951 5-9 RNTrieste 7-11 Photo LiveMedia/Marco Todaro

Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: turno infrasettimanale, retrocessione per Bologna OA Sport

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile: la regular season si avvia alla conclusione, in scena oggi la diciottesima ed ultima giornata, con le prime tre partite ...Si conclude la regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile, ancora in campo nel turno infrasettimanale in programma nelle prossime ore. Impegno di campionato anche per l'Ekipe Orizzonte, che ...