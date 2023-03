Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | Plebiscito-Rapallo 11-7 Le patavine chiudono la regular season al secondo posto

(Di mercoledì 22 marzo 2023) LaA1 di2022-emette l’ultimo verdetto della: laPadova conquista aritmeticamente ile va direttamente alle semifinali play-off battendo per 11-7 la. Lepotrebbero essere raggiunte da L’Ekipe Orizzonte, che domani alle 15.00 affronterà la SIS Roma nell’ultimo incontro della stagione regolare, ma larimarrebbe comunque seconda per il vantaggio negli scontri diretti. TABELLINOCSPD-11-7 CSPD: L. Teani, L. Barzon 1, V. Valyi 4, G. Citino 2, E. Queirolo 2, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma - napolimagazine : Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma - apetrazzuolo : Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma -

Anche nella stagione 2023 - 2024 la Como Nuotogiocherà in serie A1 donne di. Risultato storico della formazione cittadina, che ha conquistato la salvezza. Decisiva la vittoria di oggi in trasferta in Sicilia contro il Brizz ...... tale da diventare un riferimento nellacampana e nazionale', dice convinto Mulazzani. '... Abbiamo conquistato la promozione in serie A2, la serie B maschile, abbiamo vinto il ...... tale da diventare un riferimento nellacampana e nazionale ", dice convinto Mulazzani. "... Abbiamo conquistato la promozione in serie A2, la serie B maschile, abbiamo vinto il ...

Serie A1 donne di pallanuoto: salvezza per le "Rane Rosa" Espansione TV

La Serie A1 di pallanuoto femminile 2022-2023 emette l’ultimo verdetto della regular season: la Plebiscito Padova conquista aritmeticamente il secondo posto e va direttamente alle semifinali play-off ...Dalla Sicilia con tanta emozione. Le Rane Rosa della Comonuoto conquistano la promozione diretta e restano anche per il prossimo anno in A1 di pallanuoto femminile. Questa la foto che la squadra ed il ...