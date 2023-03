Palermo | la corsa clandestina dei pony con incidente finale – Il video

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Un filmato pubblicato originariamente su Instagram mostra unain mezzo al traffico all’Albergheria a. E finisce con uno schianto contro un’auto dei calessi trainati da un. La garasi è svolta in orario notturno in via Mongitore. Le immagini, pubblicate dal canale “Sicilia Vhs” e finite su Facebook, mostrano una competizione tra due driver a bordo dei rispettivi calessi. Dopo un centinaio di metri, uno dei due guidatori non riesce a rallentare né a evitare l’impatto con un’auto che lo precede. Si verifica quindi uno scontro dopo il quale il driver viene sbalzato dal calesse. Anche l’altro sfidante finisce sulla vettura. Polizia e carabinieri, dopo avere visionato le immagini del, hanno avviato indagini per identificare i due sfidanti e ...

clandestina in mezzo al traffico all' Albergheria, poi lo schianto contro un'auto dei calessi ... di una gara clandestina che si è svolta in orario notturno in via Mongitore a. Le immagini,...Un filmato pubblicato originariamente su Instagram mostra unaclandestina in mezzo al traffico all'Albergheria a. E finisce con uno schianto contro un'auto dei calessi trainati da un pony. La gara clandestina si è svolta in orario notturno in via ..., poi, nel Trofeo della Legalità (10 km), il giovane Michele Galfano ha fornito un'altra ... Ma la Marsala Doc non è soltanto. Andrea Bertolino, infatti, ai Campionati italiano indoor di ...

L’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare denuncia alla procura di Palermo contro gli organizzatori ed i partecipanti alla corsa clandestina coi pony di Ballarò, ...Meteo Palermo - Italia torna nella morsa dell'Anticiclone, con tempo stabile anche in città nonostante la variabilità: ecco le previsioni ...