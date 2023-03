Palermo Acea | ‘Investimenti e tariffe devono andare di pari passo’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – ”L’acqua è sviluppo e la gestione dell’acqua è un settore industriale. Buona parte delle persone, il 50% non si rende conto che dietro l’acqua c’è l’industria. La grossa differenza rispetto all’Europa testimonia che ci sono due problemi: il basso livello degli investimenti, che e’ la metà rispetto all’Europa. Secondo consumiamo tantissima acqua per individuo, il 50% in più rispetto a tanti altri Paesi. Questo è frutto in parte dal livello diche non è così alto”. Lo sottolinea l’Ad di, Fabrizio, in occasione del convegno ‘Aquae World Water Day 2023’. ”Certo questo è un tema molto delicato -continua- ma che ci deve portare a riflettere. Se vogliamo investire nel Paese c’è necessità di un piano importante. Il governo si sta muovendo in questo senso. Noi ci siamo mossi su Roma ...