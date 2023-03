Pace cinese e accordi economici | cosa nasconde il patto Xi-Putin

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Terminato anche il secondo giorno di colloqui tra Xi Jinping e Vladimir. Dopo l’arrivo 48 ore fa del leadersu territorio russo, i capi delle due superpotenze si sono lasciati ad un incontro di quattro ore e mezza, in cui si sono sfiorati tutti i temi che saranno trattati durante la visita di Xi, prevista fino al 23 marzo. Ieri, dopo un colloquio privato di oltre due ore, i rispettivi membri delle delegazioni hanno dato atto dell’incontro in una sessione pubblica, anche con la presenza die Xi Jinping. Il tema cruciale, naturalmente, è stato il conflitto in Ucraina, seguito dalla sottoscrizione, da parte dei due leader, di una dichiarazione formale congiunta. Mosca ha dichiarato di valutare seriamente il piano di “, proposto in 12 punti poche settimane fa da Pechino. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Le chat al Ministero sui vaccini: presi in giro, contratti capestro ??? La guerra preventiva Usa… - lapoelkann_ : Mi auguro che l’incontro tra il Presidente cinese #XiJinping ???? e il Presidente russo #VladimirPutin ???? possa porta… - putino : Torno a ribadire quanto ha detto anche Blinken: ben venga il piano di pace cinese, ma devi convincere i russi a far… - BenitoAtos : RT @mpnamp_lp: Stati Uniti e UE: ' L' Ucraina deve essere libera,autonoma e indipendente nelle sue scelte.' La Cina propone un piano di pac… - GramsciAG : RT @LennyBusker3: per riavviare i colloqui di pace il prima possibile Russia accoglie con favore la disponibilità della Cina a svolgere un… -

Putin: "Piano Pechino base per" Ucraina - Cina, si lavora a telefonata Xi - Zelensky Il leaderè arrivato a Mosca il 20 marzo, in quello che è stato il suo primo viaggio all'estero da ...Il no di Zelensky al piano di, i ritardi del Pnrr, il no dell'Europa al tavolo sui migranti, la manifestazione di Milano per le vittime della mafia . La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Putin si affida al piano di ...Si è svolto a Mosca l'atteso incontro tra Putin e Xi Jinping . Tre ore di colloquio per sancire una più stretta cooperazione economica ma anche diplomatica per via del piano di. Al Senato, durante le comunicazioni in vista del Consiglio Ue la presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno militare all'Ucraina. Qualche distinguo dalla Lega. Ne parliamo con ...

Tanti i temi in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Xi-Putin: Mosca per colloqui di pace. Zelensky: attendo risposte dalla Cina. Tensione Russia-Uk” e “Meloni: altri aiuti militari a Kiev, ci metto la ...Xi e i suoi non hanno smesso di perseguire una politica di espansione dell’influenza globale cinese. I fatti delle ultime settimane lo dimostrano. Prima Pechino ha presentato un “piano di pace” per lo ...