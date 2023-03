Ozil lascia il calcio giocato | «Troppi infortuni | era tempo dell’addio»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Mesutufficialmente il: si ritira l’ex fantasista di Real Madrid ed Arsenal. La sua lettera social Mesutufficialmente ile lo fa con una lettera sui suoi canali social ufficiali. IL MESSAGGIO – Ciao a tutti,Dopo considerazioni e riflessioni annuncio il mio ritiro immediato dalprofessionistico. Ho avuto il privilegio di essere un calciatore per 17 anni, mi sento estremamente grato di questa opportunità. Ma nei tempi recenti ho soffertoche mi hanno reso chiaro come fosse arrivato il. Il viaggio è stato emozionante, condito da momenti ed emozioni indimenticabili. Voglio ringraziare i miei ...

... Arsène (pronuncia simile ad Arsenal) Wengeri Gunners dopo 22 anni . Si chiude un'era d'oro ... Overmans, Patrick Vieira, Pires, Petit, Ljungberg, Fábregas, Sánchez e. L'addio è un colpo ......primo Addio al calcio per Mesut, che stamattina ha comunicato ai compagni di squadra del Baakehir il suo ritiro dall'attività. In chiaro declino fisico nelle ultime stagioni, il tedescoa ...Commenta per primo Mesutha risolto il suo contratto con l'Istanbul Basaksehir ed ha già avvisato i suoi compagni di squadra sulle sue prossime intenzioni: il trequartista tedesco, secondo Fanatik , ha comunicato di ...

L'ex calciatore di Real Madrid e Arsenal tra le altre, anche campione del mondo con la Germania nel Mondiale brasiliano del 2014, lascia il calcio a soli 34 anni. La decisione è stata presa e ...Mesut Ozil annuncia il ritiro dal calcio giocato. Lo ha comunicato lo stesso trequartista tedesco in una lettera social: "Ciao a tutti, ...