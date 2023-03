Overland-Tandberg | le soluzioni a nastro sempre più utilizzate

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ledistanno conquistando la fiducia di un numerocrescente d’imprese, ecco le potenzialità, primaria tech company nell’ambito dello storage con oltre 10.000 partner in più di 100 paesi nel mondo, sta conquistando la fiducia di un numerocrescente d’imprese con le sue, che vengonopiù scelte per l’archiviazione sicura nel tempo dei propri dati. Documenti digitalizzati di vario tipo, tra cui fotografie, video, presentazioni, lavori già terminati e consegnati e, più in generale, a tutte quelle tipologie di asset e dati ai quali non si ha necessità di accedere su base quotidiana, ma che è opportuno archiviare ...