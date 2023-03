Osimhen: «Voglio aiutare le persone con disabilità in tutta l’Africa» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante il rito con la Nazionale nigeriana, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: «Sono stato ispirato da quello che fa Manè per la sua gente, anche se sarà un progetto diverso. Lui aiuta la comunità senegalese, io Voglio aiutare tutte le persone con disabilità non solo in Nigeria, ma in tutta l’Africa. Sono pronto a dare vita a un mio progetto di sostegno, Voglio fare tutto quanto è nelle mie possibilità» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante il rito con la Nazionale nigeriana, l’attaccante del Napoli Victorha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: «Sono stato ispirato da quello che fa Manè per la sua gente, anche se sarà un progetto diverso. Lui aiuta la comunità senegalese, iotutte leconnon solo in Nigeria, ma in. Sono pronto a dare vita a un mio progetto di sostegno,fare tutto quanto è nelle mie possibilità» L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErnestoCuccinie : @Alessan37024000 @economica_mente @Antonio1Capuano @dayfootball1981 Ma se è da quando avete preso la penalizzazione… - Spazio_Napoli : Osimhen: “Voglio ispirarmi a Mané! Ho in mente un progetto per le persone in difficoltà” - oi_ca01 : Per il post #Osimhen voglio lui. - fnapolisempre83 : Se succede, voglio @DancingCuadrado sul pullman scoperto a festeggiare avanti a tutti, insieme ad Osimhen e Kvara - steampunk_egg : @OlaSkengbakken voglio bene a calcio onesto ma per me i power rating europei al momento sono 1.Haaland 2.tutti gli… -