“Osimhen più decisivo di Haaland!”: l’agente esalta i tifosi del Napoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Osimhen sempre più al centro di chiacchiere e intrighi di mercato. Ma Andrea D’Amico, uno degli intermediari della trattativa che ha portato il nigeriano a Napoli, si è lasciato andare ad un paragone con Haaland tra veri numeri nove del calcio attuale. Nonostante l’esplosività e il grandissimo talento di Haaland, l’agente italiano ha voluto sottolineare il grande lavoro che Victor Osimhen sta svolgendo in questa stagione. Victor Osimhen (Foto: Imago)Le parole di Andrea D’Amico In un’intervista rilasciata a nicoloschira.com, Andrea D’Amico si è soffermato sull’importanza di Osimhen e sui suoi numeri. Il procuratore italiano, poi, ha fatto anche sognare i tifosi del Napoli parlando della possibilità di vincere sia la Serie A che la Champions ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023)sempre più al centro di chiacchiere e intrighi di mercato. Ma Andrea D’Amico, uno degli intermediari della trattativa che ha portato il nigeriano a, si è lasciato andare ad un paragone con Haaland tra veri numeri nove del calcio attuale. Nonostante l’esplosività e il grandissimo talento di Haaland,italiano ha voluto sottolineare il grande lavoro che Victorsta svolgendo in questa stagione. Victor(Foto: Imago)Le parole di Andrea D’Amico In un’intervista rilasciata a nicoloschira.com, Andrea D’Amico si è soffermato sull’importanza die sui suoi numeri. Il procuratore italiano, poi, ha fatto anche sognare idelparlando della possibilità di vincere sia la Serie A che la Champions ...

