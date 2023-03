Osimhen ora sibeve | nasce il cocktail dedicato al bomber del Napoli

Osimhen ora si...beve: nasce il cocktail dedicato al bomber del Napoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Osimhen si mangiava e ora...si beve anche. Nel senso che, da giorni, sui social, impazza l'Osi - mania con tantissimi piatti tipici della tradizione napoletana pensati per omaggiare l'attaccante del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 marzo 2023)si mangiava e ora...si beve anche. Nel senso che, da giorni, sui social, impazza l'Osi - mania con tantissimi piatti tipici della tradizione napoletana pensati per omaggiare l'attaccante del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elioxx : @realvarriale @juventusfc Forse ora indagherà anche sul Napoli per l'affare Osimhen, chissà. - bbiofac : @messigeorgian0 Io andrei a prendere Ferràn Torres lì a destra e terrei Osimhen un solo anno anche con sforzo econo… - MaryBoom21 : RT @gloriapoch72: A che stiamo come calciomercato/sostacampionato? Per ora Osimhen, Kim, Kvara e Spalletti Altri aggiornamenti? - gloriapoch72 : A che stiamo come calciomercato/sostacampionato? Per ora Osimhen, Kim, Kvara e Spalletti Altri aggiornamenti? - salvione : Osimhen ora si...beve: nasce il cocktail dedicato al bomber del Napoli -