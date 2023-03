Osimhen cuore d’oro: “Voglio un progetto per aiutare le persone con disabilità” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Victor Osimhen attaccante del Napoli ha deciso di avviare un progetto per aiutare le persone con disabilità in tutta l’Africa. Un grande, grandissimo cuore, quello di Victor Osimhen, che dal ritiro della sua Nazionale fa sapere di voler avviare un progetto per aiutare le persone con disabilità in Africa. L’attaccante del Napoli parlando con la stampa ha detto: “Sono stato ispirato da quello che fa Manè per la sua gente, anche se sarà un progetto diverso. Lui aiuta la comunità senegalese, io Voglio aiutare tutte le persone con disabilità non solo in Nigeria, ma in tutta l’Africa. Sono pronto a dare vita a un mio ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Victorattaccante del Napoli ha deciso di avviare unperleconin tutta l’Africa. Un grande, grandissimo, quello di Victor, che dal ritiro della sua Nazionale fa sapere di voler avviare unperleconin Africa. L’attaccante del Napoli parlando con la stampa ha detto: “Sono stato ispirato da quello che fa Manè per la sua gente, anche se sarà undiverso. Lui aiuta la comunità senegalese, iotutte leconnon solo in Nigeria, ma in tutta l’Africa. Sono pronto a dare vita a un mio ...

