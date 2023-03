Oroscopo Paolo Fox Giovedì 23 Marzo 2023: Scorpione prudente (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 23 2023 Ariete Avete la Luna positiva: in arrivo qualche buona opportunità in amore. Il dialogo con il partner nel corso delle prossime ore sarà intenso e porterà a grandi accordi. Attenzione però: non dovete essere possessivi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone prospettive, ma un cambiamento o un incarico vanno affrontati con la giusta attenzione Toro Vi attende una giornata importante in amore, potrebbe arrivare anche una risposta tanto attesa. In famiglia toccherà a voi trovare un accordo. Il vostro ruolo sarà quello di ricucire i rapporti tesi che si sono creati nel recente passato. Per quanto riguarda il lavoro. sono possibili delle svolte. Ci vuole un po’ di cautela nelle dispute legali. Gemelli La Luna è contraria in amore, le soluzioni ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’diFox per oggi,23Ariete Avete la Luna positiva: in arrivo qualche buona opportunità in amore. Il dialogo con il partner nel corso delle prossime ore sarà intenso e porterà a grandi accordi. Attenzione però: non dovete essere possessivi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone prospettive, ma un cambiamento o un incarico vanno affrontati con la giusta attenzione Toro Vi attende una giornata importante in amore, potrebbe arrivare anche una risposta tanto attesa. In famiglia toccherà a voi trovare un accordo. Il vostro ruolo sarà quello di ricucire i rapporti tesi che si sono creati nel recente passato. Per quanto riguarda il lavoro. sono possibili delle svolte. Ci vuole un po’ di cautela nelle dispute legali. Gemelli La Luna è contraria in amore, le soluzioni ...

