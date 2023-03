Ornella Vanoni senza freni a Belve: confessioni intime e la sua bisessualità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri, martedì 21 marzo, è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Belve. Ospite di Francesca Fagnani c’è stata anche Ornella Vanoni. Per l’occasione, l’artista si è aperta a 360° facendo delle confessioni anche piuttosto intime inerenti la sua vita privata e il suo passato. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato. Le confessioni di Ornella Vanoni sulla sua bisessualità Alla veneranda età di 88 anni, Ornella Vanoni è stata lucidissima nel corso della sua intervista in Rai a Belve con Francesca Fagnani. La cantante, infatti, ha spaziato tranquillamente e con estrema padronanza di linguaggio da argomenti inerenti la sua vita professionale a quella privata, fino ad ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri, martedì 21 marzo, è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di. Ospite di Francesca Fagnani c’è stata anche. Per l’occasione, l’artista si è aperta a 360° facendo delleanche piuttostoinerenti la sua vita privata e il suo passato. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato. Ledisulla suaAlla veneranda età di 88 anni,è stata lucidissima nel corso della sua intervista in Rai acon Francesca Fagnani. La cantante, infatti, ha spaziato tranquillamente e con estrema padronanza di linguaggio da argomenti inerenti la sua vita professionale a quella privata, fino ad ...

