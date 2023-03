Ornella Vanoni a Belve è un idolo (ma non trasformiamola in una macchietta) (Di mercoledì 22 marzo 2023) La sua intervista a Francesca Fagnani restituisce il ritratto di un'artista completa, profonda e autoironica. Ed è per questo che dobbiamo sforzarci di andare oltre le risposte sulle canne e i gin tonic, perché la signora della musica italiana è molto più di questo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) La sua intervista a Francesca Fagnani restituisce il ritratto di un'artista completa, profonda e autoironica. Ed è per questo che dobbiamo sforzarci di andare oltre le risposte sulle canne e i gin tonic, perché la signora della musica italiana è molto più di questo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Ornella Vanoni è sublime. Ogni risposta un graffio, una chicca, una zampata ironica di chi - per anagrafe e intelli… - MarioManca : Che artista pazzesca Ornella Vanoni, dispiace solo che una certa fetta di pubblico sembra riconoscerla solo per il… - trash_italiano : Martedì 21 Ornella Vanoni sarà a #Belve [Dagospia] - sara13100613 : RT @Cinguetterai: “Rollo da sola” sarà il titolo dell’autobiografia di Ornella Vanoni #Belve - chiaramondi : RT @fraversion: Ornella Vanoni è sublime. Ogni risposta un graffio, una chicca, una zampata ironica di chi - per anagrafe e intelligenza -… -