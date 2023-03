Oriana Marzoli, parla il suo ex: “Signorini mi ha chiamato” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ivan Gonzalez – ex di Oriana Marzoli – sarebbe dovuto essere uno degli ex fidanzati ad entrare in corsa al Grande Fratello Vip insieme a Martina Nasoni, Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Gianluca Benincasa, ma alla fine non ha mai varcato la porta rossa. A differenza di Gianluca Benincasa (la cui partecipazione è stata bloccata dalla famiglia di Antonella Fiordelisi presentando una denuncia alla Procura), Ivan Gonzalez ha deciso di sua spontanea volontà di non partecipare. Lo ha confessato oggi su Instagram. “Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”. Ivan ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ivan Gonzalez – ex di– sarebbe dovuto essere uno degli ex fidanzati ad entrare in corsa al Grande Fratello Vip insieme a Martina Nasoni, Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Gianluca Benincasa, ma alla fine non ha mai varcato la porta rossa. A differenza di Gianluca Benincasa (la cui partecipazione è stata bloccata dalla famiglia di Antonella Fiordelisi presentando una denuncia alla Procura), Ivan Gonzalez ha deciso di sua spontanea volontà di non partecipare. Lo ha confessato oggi su Instagram. “Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hannomolto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”. Ivan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - infoitcultura : L’ex di Oriana Marzoli sul GF Vip 7: “Mi hanno chiamato” - caleidosc0pic0 : RT @DanielPrince_00: Ecco le sue parole: 'Oriana Marzoli è amatissima, ma anche molto criticata per il suo linguaggio e per i suoi modi. L… - tuttopuntotv : L’ex di Oriana Marzoli sul GF Vip 7: “Mi hanno chiamato” #gfvip #gfvip7 #IvanGonzalez #Orianistas #oriele - NesytaAB : RT @DanielPrince_00: Ecco le sue parole: 'Oriana Marzoli è amatissima, ma anche molto criticata per il suo linguaggio e per i suoi modi. L… -