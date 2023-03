Organizzare la Sostenibilità, giovedì 23 all'Università di Salerno. (Di mercoledì 22 marzo 2023) " Organizzare la Sostenibilità " è il titolo del convegno di studi promosso in sinergia dal Centro Interdipartimentale di ricerca di Diritto, Economia e Management delle Pubbliche Amministrazioni ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 22 marzo 2023) "la" è il titolo del convegno di studi promosso in sinergia dal Centro Interdipartimentale di ricerca di Diritto, Economia e Management delle Pubbliche Amministrazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaSalerno : “Organizzare la Sostenibilità” è il titolo del convegno di studi promosso in sinergia dal Centro Interdipartimental… - GazzettaSalerno : “Organizzare la Sostenibilità” è il titolo del convegno di studi promosso in sinergia dal Centro Interdipartimental… - GazzettAvellino : Organizzare la Sostenibilità, giovedì 23 all’Università di Salerno. - GazzettaSalerno : “Organizzare la Sostenibilità” è il titolo del convegno di studi promosso in sinergia dal Centro Interdipartimental… - Golfonetwork : Università di Salerno: 23 marzo convegno «Organizzare la Sostenibilità» -