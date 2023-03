Opzione donna, come andare in pensione anticipata: contributi e requisiti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Rese note dall’Inps le istruzioni per accedere alla pensione anticipata previo la modalità “Opzione donna”, prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Con Opzione donna, tutte le lavoratrici in possesso dei requisiti, anagrafici e lavorativi, necessari potranno inoltrare la domanda per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Le modalità di presentazione della domanda, i requisiti, le condizioni di accesso e la decorrenza sono illustrate nel dettaglio con la circolare numero 25 del 6 marzo 2023, pubblicata sul sito dell’Inps. Opzione donna, al via le domande per la pensione anticipata: cos’è e a chi spetta Le condizioni per uscire anticipatamente dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Rese note dall’Inps le istruzioni per accedere allaprevio la modalità “”, prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Con, tutte le lavoratrici in possesso dei, anagrafici e lavorativi, necessari potranno inoltrare la domanda per usciremente dal mondo del lavoro. Le modalità di presentazione della domanda, i, le condizioni di accesso e la decorrenza sono illustrate nel dettaglio con la circolare numero 25 del 6 marzo 2023, pubblicata sul sito dell’Inps., al via le domande per la: cos’è e a chi spetta Le condizioni per usciremente dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcus98969777 : RT @Tinca60roberta: Cosa avevate promesso? Vergogna! @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @MEF_GOV @GruppoFISenato @MinLavoro @FratellidItalia @… - marcus98969777 : RT @Tinca60roberta: OPZIONE DONNA E SIAMO IN 20000 @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @MEF_GOV @GruppoFICamera @GruppoFISenato @MinLavoro @Pal… - marcus98969777 : RT @BZanzani: - antonellavigni1 : RT @Tinca60roberta: Prima la legge di Bilancio 2023, con la beffa di Opzione donna e la nuova Quota 103 che da sola non è sufficiente per s… - marcus98969777 : RT @Luca20222023: #opzionedonnanonsitocca @GiorgiaMeloni @ClaudioDurigon ah ecco i soldi di opzione donna servono a Silvio per il ponte sul… -