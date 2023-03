Onana, iniziativa benefica per sostenere l’istruzione dei bambini in Camerun (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una bella iniziativa da parte di Onana che, con la sua Fondazione, si è unito alla Scuola Americana di Milano per raccogliere libri da inviare in Camerun. L’opera benefica ha lo scopo di sostenere l’istruzione dei bambini connazionali del portiere dell’Inter. iniziativa benefica – Un nobile e dolce gesto quello di André Onana. Il portiere dell’Inter si unisce con la propria Fondazione alla Scuola Americana di Milano e raccoglie un totale di 800 libri in lingua inglese e francese. I testi saranno inviati alle scuole di Yaoundé, in Camerun, per permettere ai bambini di accedere più facilmente alla cultura e all’istruzione in entrambe le lingue. Quella fra la Fondazione ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una bellada parte diche, con la sua Fondazione, si è unito alla Scuola Americana di Milano per raccogliere libri da inviare in. L’operaha lo scopo dideiconnazionali del portiere dell’Inter.– Un nobile e dolce gesto quello di André. Il portiere dell’Inter si unisce con la propria Fondazione alla Scuola Americana di Milano e raccoglie un totale di 800 libri in lingua inglese e francese. I testi saranno inviati alle scuole di Yaoundé, in, per permettere aidi accedere più facilmente alla cultura e alin entrambe le lingue. Quella fra la Fondazione ...

