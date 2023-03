(Di mercoledì 22 marzo 2023), il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Omicidio Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri - foyli : Omicidio Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri - Ultima Ora - ANSA -

...in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah,... Per l'della ragazzina stanno scontando l'ergastolo sua figlia Sabrina Misseri e sua moglie ......in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah,... Per l'della ragazzina stanno scontando l'ergastolo sua figlia Sabrina Misseri e sua moglie ...... paesi nel Tarantino non molto distanti da un altro centro come Avetrana che negli scorsi anni è balzato agli onori della cronaca per l'della giovanissima Sarah( qui vi abbiamo ...

Omicidio Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri l'Adige

(ANSA) - TARANTO, 22 MAR - Michele Misseri, il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi ... nel ...Michele Misseri, il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, la 15enne di ... nel carcere di Lecce.