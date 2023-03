Omicidio Maimone, Manfredi: “Vicini alla famiglia, dispersione scolastica sia priorità” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Saremo Vicini alla famiglia e cercheremo di sostenerla nelle necessità e ricorderemo la figura di questo ragazzo anche come monito per il futuro“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Radio24, parlando della morte di Francesco Pio Maimone, il giovane ucciso a Mergellina nella notte tra domenica e lunedì. Il primo cittadino ha sottolineato che “purtroppo a Napoli, come in tante altre città, ci sono state tante vittime innocenti, spesso ragazzi giovanissimi coinvolti in episodi di violenza senza aver alcuna colpa. Queste vittime innocenti dei testimoni dell’inutilità della violenza, delle barbarie che ci sono“. Manfredi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale “con Libera, le altre associazioni e le scuole per realizzare iniziative ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Saremoe cercheremo di sostenerla nelle necessità e ricorderemo la figura di questo ragazzo anche come monito per il futuro“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, a Radio24, parlando della morte di Francesco Pio, il giovane ucciso a Mergellina nella notte tra domenica e lunedì. Il primo cittadino ha sottolineato che “purtroppo a Napoli, come in tante altre città, ci sono state tante vittime innocenti, spesso ragazzi giovanissimi coinvolti in episodi di violenza senza aver alcuna colpa. Queste vittime innocenti dei testimoni dell’inutilità della violenza, delle barbarie che ci sono“.ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale “con Libera, le altre associazioni e le scuole per realizzare iniziative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É stato emesso il fermo per il 20enne di Barra, Napoli Est, accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone Il rag… - Giornaleditalia : #napoliomicidiofrancescoemilioborrelli Omicidio a Mergellina (NA) ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone per un pie… - teleischia : NAPOLI. OMICIDIO MAIMONE LA POLIZIA ESEGUE UN FERMO - cjmimun : Stesso nome : uno morto, l'altro in cella con l'accusa di omicidio volontario. Si e' interrotto con il reato piu' g… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Svolta nelle indagini sull'omicidio a Napoli di Francesco Pio Maimone,il 18enne ucciso a colpi di pistola. Interrogato… -