Omicidio Maimone, il legale di Valda: “Sembrava si fosse riabilitato” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStesso nome di battesimo ma sorte diversa: uno morto, l’altro in cella con la grave accusa di Omicidio volontario aggravato dalle modalità mafiose. Si è interrotto con il reato più grave il percorso di riabilitazione di Francesco Pio Valda, il 19enne sottoposto a fermo per l’Omicidio del 18enne (è nato il 14 settembre 2004) omonimo Francesco Pio Maimone, raggiunto da un colpo di rivoltella esploso al culmine di una lite per futili motivi, la notte tra domenica e lunedì scorsi, davanti a un chiosco sulla strada degli chalet del lungomare di Napoli. “Il fratello Luigi, che ho seguito insieme con Francesco Pio – spiega l’avvocato Antonio Iavarone, legale del presunto assassino – è in carcere per tentato Omicidio. A giugno ci sarà l’udienza del processo in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStesso nome di battesimo ma sorte diversa: uno morto, l’altro in cella con la grave accusa divolontario aggravato dalle modalità mafiose. Si è interrotto con il reato più grave il percorso di riabilitazione di Francesco Pio, il 19enne sottoposto a fermo per l’del 18enne (è nato il 14 settembre 2004) omonimo Francesco Pio, raggiunto da un colpo di rivoltella esploso al culmine di una lite per futili motivi, la notte tra domenica e lunedì scorsi, davanti a un chiosco sulla strada degli chalet del lungomare di Napoli. “Il fratello Luigi, che ho seguito insieme con Francesco Pio – spiega l’avvocato Antonio Iavarone,del presunto assassino – è in carcere per tentato. A giugno ci sarà l’udienza del processo in ...

