Omicidio Maimone | autopsia e funerali Chi è Francesco Pio Valda il presunto assassino

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il 19enne si era appena riabilitato dopo la messa in prova per spaccio: il papà camorrista venne ucciso nel 2013, il fratello Luigi verrà processato a giugno per tentato ...

Il 19enne si era appena riabilitato dopo la messa in prova per spaccio: il papà camorrista venne ucciso nel 2013, il fratello Luigi verrà processato a giugno per tentato ...Leggi anche Francesco Pio ucciso per errore per una scarpa sporca, il parroco di Pianura: 'Napoli non si sconvolge più'Francesco Pio, fermato 20enne figlio di camorrista ucciso: si ...Leggi Anche Napoli, un fermo per l'del 18enne Francesco Pio: un ventenne bloccato dalla polizia Sembra strano, ma Francesco Pio Valda il grilletto, domenica notte, non l'ha premuto ...

La Squadra Mobile di Napoli ha sottoposto a fermo un giovane con l’accusa di aver ucciso con un colpo di pistola nelle prime ore di ieri, lunedì 20 marzo, Francesco Pio Maimone. Il 19enne era stato… ...Inizia così il messaggio che don Enzo Cimarelli, parroco della chiesa di San Lorenzo Martire nel quartiere Pianura a Napoli, scrive ricordando Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso dai colpi di arma da ...