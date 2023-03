Omicidio a Napoli, fermato il killer: ecco chi è, anche la nonna «affiliata» alla camorra (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una famiglia segnata dal sangue, dall'uso delle armi, dalla morte, quella subita in casa, per mano di killer rivali, ma anche quella arrecata agli altri: nemici, spesso giovanissimi, nella... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una famiglia segnata dal sangue, dall'uso delle armi, dmorte, quella subita in casa, per mano dirivali, maquella arrecata agli altri: nemici, spesso giovanissimi, nella...

