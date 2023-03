Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - mattinodinapoli : Omicidio a Mergellina: domani l'#autopsia di Francesco Pio, poi i funerali - SasyPanza : RT @annatrieste: Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camorra. E… - zazoomblog : Omicidio a Mergellina il dolore del vescovo Battaglia: «Disarmiamo Napoli» - #Omicidio #Mergellina #dolore #vescovo… - infoitinterno : Omicidio Napoli, chi è il presunto killer del 18enne a Mergellina -

Scrive una lettera aperta al parroco di Francesco Pio , il giovane ucciso a Napoli , e a tutti rivolge un appello, il vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia : 'Disarmiamo insieme Napoli! Deve ...Violenta rissa per futili motivi Il padre del ragazzo accusato diè stato ucciso in un ... 'Scossa tutta la città' 'La morte di Francesco Pio, il diciottenne di Pianura, ucciso a, ha ...È stata fermata una persona per l'di Francesco Pio Maimone, il 18enne freddato nella notte tra il 19 e il 20 marzo a, Napoli. Si tratta di Francesco Pio Valda, che con la vittima condivide il nome e la giovane età (...

Omicidio Mergellina, parla l'amico-testimone: «È morto tra le mie braccia, esplosi più colpi» Corriere TV

“Non respiro più” le ultime parole di Francesco Pio Maimone (nella foto), il diciottenne ucciso a Mergellina con un colpo di revolver in pieno petto per una macchia sulle scarpe, quella che l’omicida ...Scrive una lettera aperta al parroco di Francesco Pio, il giovane ucciso a Napoli, e a tutti rivolge un appello, il vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia: «Disarmiamo insieme Napoli! Deve ...