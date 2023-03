Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Fondazione ha approvato il budget di 1,5 miliardi di euro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026 ha approvato all’unanimità il budget lifetime al 2026 confermando quello ipotizzato nel dossier di candidatura, all’intorno di 1,5 miliardi. “Siamo entrati nella fase operativa di pianificazione. Quella di Milano Cortina 2026, pur essendo una candidatura che utilizzerà oltre il 90% di impianti esistenti o temporanei, richiede ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Consiglio di amministrazione dellahaall’unanimità illifetime alconfermando quello ipotizzato nel dossier di candidatura, all’intorno di 1,5. “Siamo entrati nella fase operativa di pianificazione. Quella di, pur essendo una candidatura che utilizzerà oltre il 90% di impianti esistenti o temporanei, richiede ... TAG24.

