Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Beppe Sala: "Lottiamo per portare il pattinaggio a Milano" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Meno di due anni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma la situazione è ancora in continua evoluzione. Mancano diverse certezze, a partire dal luogo che ospiterà le gare di pattinaggio di velocità. La possibilità al momento più probabile è quella di Torino, sulla questione si è esposto Beppe Sala, sindaco di Milano: "Io non voglio fare polemiche e non le faccio, voglio dire a tutti i milanesi che sto lottando e lotterò per portare lo speed skating a Milano". E ancora, come riportato dall'ANSA: "Non ho nulla contro la città di Torino ma se è stato fatto un percorso, se Torino ha rinunciato adesso è naturale che di fronte a un'opportunità lo si assegni a ..."

