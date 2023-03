Olimpia Milano corsara in Turchia, Messina: “Che battaglia!” (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’obiettivo della vigilia era chiaro, praticamente inderogabile: vincere nel recupero di Eurolega basket valido per la ventiquattresima giornata per tenere accesa la fiammella della speranza qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’avversario e il campo, però, non sorridevano granché a Olimpia Milano che doveva vincere in terra turca contro Beko Fenerbahce, quinta forza del campionato europeo dedicato alle migliori squadre di pallacanestro del Vecchio Continente. Gettando il cuore oltre l’ostacolo, invece, i ragazzi di Ettore Messina hanno vinto 75-82 in Anatolia regalandosi una notte di speranze. Olimpia Milano, una vittoria che tiene in vita la squadra in Eurolega basket! Messina: “Giochiamo partita dopo partita…” Olimpia Milano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’obiettivo della vigilia era chiaro, praticamente inderogabile: vincere nel recupero di Eurolega basket valido per la ventiquattresima giornata per tenere accesa la fiammella della speranza qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’avversario e il campo, però, non sorridevano granché ache doveva vincere in terra turca contro Beko Fenerbahce, quinta forza del campionato europeo dedicato alle migliori squadre di pallacanestro del Vecchio Continente. Gettando il cuore oltre l’ostacolo, invece, i ragazzi di Ettorehanno vinto 75-82 in Anatolia regalandosi una notte di speranze., una vittoria che tiene in vita la squadra in Eurolega basket!: “Giochiamo partita dopo partita…”...

