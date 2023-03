“Oh, ma che combini”. Incidente al GF Vip, tutti contro Nikita. E il pubblico si divide su di lei (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli ultimi giorni all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7 stanno lasciando di stucco gli agguerriti fandom che impazzano su Twitter da oltre sei mesi ormai. Nikiters, Donnalisi, Oriele, Incorvassi, e chi più ne ha più ne metta, non ci stanno capendo più nulla. Poi, l’Incidente per mano di Nikita Pelizon ed il caos. Ma non erano nemici? Se lo stanno chiedendo in tantissimi in queste ultime ore, a proposito dei giochi e degli scherzi tra concorrenti del GF Vip 7. Come ha considerato l’opinionista Sonia Bruganelli nell’ultima puntata è giusto che invece Nikita Pelizon vada d’accordo con gli spartani, sono alla fine. Ora l’Incidente. GF Vip, Incidente nella casa Sui social dalla scorsa notte non si sta parlando d’altro. Nikita Pelizon è riuscita anche a trovare un ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli ultimi giorni all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7 stanno lasciando di stucco gli agguerriti fandom che impazzano su Twitter da oltre sei mesi ormai. Nikiters, Donnalisi, Oriele, Incorvassi, e chi più ne ha più ne metta, non ci stanno capendo più nulla. Poi, l’per mano diPelizon ed il caos. Ma non erano nemici? Se lo stanno chiedendo in tantissimi in queste ultime ore, a proposito dei giochi e degli scherzi tra concorrenti del GF Vip 7. Come ha considerato l’opinionista Sonia Bruganelli nell’ultima puntata è giusto che invecePelizon vada d’accordo con gli spartani, sono alla fine. Ora l’. GF Vip,nella casa Sui social dalla scorsa notte non si sta parlando d’altro.Pelizon è riuscita anche a trovare un ...

