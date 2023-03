Ogliastro Cilento | I racconti di “Storie al Femminile”

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Doppio appuntamento alla Fondazione de Stefan di, sabato 25 marzo, alle 17:30 con due ospiti a confronto, che saranno protagoniste di dueintimi ed emozionanti. Inizia così il nuovo calendario primaverile del ciclo dialinsieme a Maria Rosa Valente, autrice del libro La Cappella e il Culto di Sant’Elia a Cicerale, professoressa in pensione che lega al ricordo della propria infanzia l’adorazione del santo, quando in processione raggiungevano tutti una piccola cappella fuori dal paese, per deporvi la statua che sarebbe rimasta lì, fino al mese di luglio dell’anno successivo. Le vicende della vita stessa, poi, l’hanno portata ad abitare proprio accanto a quella cappella – “che, allora, mi sembrava così lontana” – racconta la Valente. Gli studi successivi e ...