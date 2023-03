Oggi comincia il Ramadan: al Napoli quattro giocatori coinvolti (Di mercoledì 22 marzo 2023) È cominciato il Ramadan e si prolungherà per 29 giorni, quattro giocatori del Napoli di fede musulmana sono coinvolti. Il Ramadan 2023 comincia il 22 marzo 2023, termina il 20 aprile 2023. Per chi è di fede musulmana questo rappresenta un momento sacro, che si protrae per quattro settimane. Nel Napoli sono quattro i giocatori coinvolti e sono: Elmas, Zedadka, Anguissa e Rrahmani. Napoli, il Ramadan 2023: cosa comporta Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico, durante il quale i musulmani di tutto il mondo osservano il digiuno dall’alba al tramonto per un intero mese. Il digiuno durante il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Èto ile si prolungherà per 29 giorni,deldi fede musulmana sono. Il2023il 22 marzo 2023, termina il 20 aprile 2023. Per chi è di fede musulmana questo rappresenta un momento sacro, che si protrae persettimane. Nelsonoe sono: Elmas, Zedadka, Anguissa e Rrahmani., il2023: cosa comporta Ilè il nono mese del calendario islamico, durante il quale i musulmani di tutto il mondo osservano il digiuno dall’alba al tramonto per un intero mese. Il digiuno durante il ...

