Occhio alla diplomazia cinese

La pace tra Iran e Arabia Saudita è il preludio alla pace nel Medio Oriente?Emilio Boneschivia email Gentile lettore, parlare di pace in tutto il Medio Oriente mi sembra utopistico. Però, come anticipavo giorni fa (La Notizia del 16 marzo, ndr), l'accordo tra Iran e Arabia Saudita, mediato dalla Cina col benestare "segreto" di Mosca, va ben oltre il ripristino dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. E infatti ora trapelano notizie più precise sui contenuti di questo patto. Secondo Al Arabiya, tv controllata da Riad e quindi ben informata, i due Paesi "si impegnano ad evitare aggressioni militari". Poiché le aggressioni finora sono consistite nell'attacco saudita allo Yemen e negli attentati dei guerriglieri yemeniti houthi, di fede sciita e armati da Teheran, contro pozzi petroliferi sauditi, se ne deduce che dovrebbe cessare la guerra in Yemen.

