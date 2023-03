Occhio a Salvini | turbo-sondaggio per la Lega | ecco le ultime cifre E Schlein

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SigRonMo : @ilpresidenteh Senti, la lega è stata tante cose..con Salvini ha fatto il 30. A occhio hai votato quella volta li. - Gio2020Gio : @Luigi1Delucia @dgtoni63 Ahahaga ma informati ciampolillo non è bastato e nemmeno la Segre.Conte è stato fatto cad… - valentesalvato2 : Occhio alla concorrenza ???????? - infoitsport : Olimpiadi 2026, Salvini strizza l'occhio al Piemonte: 'Vediamo di inserirne un pezzetto nei Giochi' - Phobos_24 : @baffi_francesco Nella foto sembra che salvini indossi la maglia del Brescia..... date un occhio alla classifica di serie B... -

Olimpiadi 2026,strizza l'al Piemonte: "Vediamo di inserirne un pezzetto nei Giochi" di Sara Strippoli 20 Marzo 2023Al fianco della Presidente non c'è né Matteoe neanche Antonio Tajani . Da un lato Raffaele ... " " tuona Meloni " " C'è un limite che non andrebbe mai oltrepassato " ", gli animi ...... un conto è doverli gestire dai banchi del governo, con unai conti e uno al bastone di ... Portandosi, quindi, in linea non solo con i 5 Stelle, ma anche, e soprattutto, cone Berlusconi. ...

Alla vigilia della terza riunione dell'Autorità di controllo per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026, e mentre resta da definire la questione della ...Domani in cabina di regia si parlerà del possibile ingresso del Piemonte nelle Olimpiadi invernali. Soddisfatti Lo Russo e Cirio ...