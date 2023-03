Nuovo test d'inglese per l'Italia, Mancini “Vogliamo iniziare bene” (Di mercoledì 22 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “La vigilia si sta preparando bene, Napoli ci sosterrà e speriamo sia una bella partita. Veniamo da una Nations League che è come un Europeo, dove incontri le squadre più forti, abbiamo anche affrontato due volte l'Inghilterra ma domani è un'altra storia e vorremmo iniziare bene le qualificazioni a Euro2024”. Roberto Mancini e la Nazionale sono pronti a ripartire. Appuntamento per giovedì sera al “Maradona”, con la sfida ai Tre Leoni che inaugurerà la rincorsa a un posto all'Europeo tedesco. “L'emozione c'è sempre quando rappresenti il tuo Paese, quando c'è l'inno, e ancora di più quando giochi in stadi così importanti – sottolinea alla vigilia il ct azzurro – La partita con l'Inghilterra è una classica ormai, è la quarta volta in 2 anni che ci affrontiamo. E' una delle migliori squadre al mondo, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “La vigilia si sta preparando, Napoli ci sosterrà e speriamo sia una bella partita. Veniamo da una Nations League che è come un Europeo, dove incontri le squadre più forti, abbiamo anche affrontato due volte l'Inghilterra ma domani è un'altra storia e vorremmole qualificazioni a Euro2024”. Robertoe la Nazionale sono pronti a ripartire. Appuntamento per giovedì sera al “Maradona”, con la sfida ai Tre Leoni che inaugurerà la rincorsa a un posto all'Europeo tedesco. “L'emozione c'è sempre quando rappresenti il tuo Paese, quando c'è l'inno, e ancora di più quando giochi in stadi così importanti – sottolinea alla vigilia il ct azzurro – La partita con l'Inghilterra è una classica ormai, è la quarta volta in 2 anni che ci affrontiamo. E' una delle migliori squadre al mondo, ha ...

