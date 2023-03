(Di mercoledì 22 marzo 2023)apparso stanotte all’esterno dello stadio digrotta, intitolato a Diego Armando, dal latoCurva B. Il messaggio sembra un riferimento alle perquisizioni effettuate ieri dalla Digos per gli scontri tra ultras in Autostrada tra ultras del Napoli eRoma. Lorecita: «Non c’èche. Napoli siamo noi». NAPOLI SIAMO NOI!#ForzaNapolipic.twitter.com/ehK7aXv0xd — Giovanni Pisano (@Paroladeltifoso) March 22, 2023 Ha tutta l’aria di essere un messaggio di solidarietà nei confronti degli ultras perquisiti ieri. Oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Nuovo #striscione fuori al Maradona: «Non c’è cella che tenga, saremo sempre a difesa della nostra terra» Firmato… - fritatalover : RT @Piridotto: @AcciarinoLucia @uunformat Impare prima tu a capire ciò ke scrivo RIPETO: gli arerei x inquinare x mandare uno striscione a… - Piridotto : @AcciarinoLucia @uunformat Impare prima tu a capire ciò ke scrivo RIPETO: gli arerei x inquinare x mandare uno stri… - ALicenziati : @UomoRango Nuovo striscione? Noi Laziali al Quadraro pochi ma buoni - infoitsport : Caos ultras Eintracht, nuovo striscione Curva A: 'Fareste più bella figura se...' -

Ultime notizie SSC Napoli - "Napoli siamo noi" , si legge sulapparso stanotte all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dal lato della Curva B che recita: "Non c'è cella che tenga... Saremo sempre a difesa della nostra terra!". ......Sfilano davanti alla stazione della polizia di frontiera francese (Paf) e sventolano uno... hanno deciso che non era possibile che episodi come questo si ripetessero die hanno ......giudiziario (che non è altro che una ritirata tattica per migliorare le loro posizioni in vista di unattacco); il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich parla a Parigi con uno...

Nuovo striscione di Blocco studentesco: “Il futuro non si chiama immigrazione” LA NAZIONE

Napoli. Prossima città dei Campioni d’Italia, fatti i dovuti scongiuri, che di quartiere in quartiere, di rione in rione, si auto-organizza anticipando le altre feste, quelle ...Nessuna protesta dopo l'arrivo della Golar Tundra ma solo un cartello. i cittadini disillusi: «Da Meloni non arriveranno risorse» ...